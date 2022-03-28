Фильм «Дюна» завоевал «Оскар» за лучшие визуальные эффекты и лучшую операторскую работу

Фильм &#171;Дюна&#187; завоевал &#171;Оскар&#187; за лучшие визуальные эффекты и лучшую операторскую работу
Фильм "Дюна" завоевал "Оскар" за лучшие визуальные эффекты и лучшую операторскую работу. Фото: кадр из фильма "Дюна".

Фильм франко-канадского режиссера Дени Вильнёва получил очередные «Оскары», — на этот раз за лучшие визуальные эффекты и лучшую операторскую работу.

До этого фильм «Дюна» завоевал «Оскары» в целых четырех технических номинациях, — за лучший звук, оригинальный саундтрек, монтаж и работу художника-постановщика. Там победителей объявляли заранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала ABC.

Церемония вручения наград Американской академии киноискусств 94 по счету. Она проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Награду получил оператор Грег Фрейзер, который работал над фильмом «Дюна», и команда, которая отвечала за специальные эффекты.

Отмечается, что церемония проходит при обязательной вакцинации от коронавируса всех, кто присутствует на ней.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще в ноябре 2021 года стало известно о планах студии Warner Bros. выдвинуть фильм «Дюна» режиссера Дэни Вильнева на кинопремию «Оскар» в 14 категориях.

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