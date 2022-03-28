Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» за шутку над женой

Американский актер Уилл Смит устроил потасовку во время церемонии вручения премии «Оскар». Причиной этого стала шутка в адрес его жены.

Инцидент произошел в прямом эфире. Комик Крис Рок пошутил над актрисой Джадой Пинкетт-Смит, сравнив ее с «Солдатом Джейн» из-за лысой головы.

Как сообщил РБК, Уилл Смит поднялся на сцену и ударил комика Криса Рока за шутку про Джаду». Рок не стал подавать заявление в полицию

В ходе церемонии американский актер был удостоен награды киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за картину «Король Ричард». В торжественной речи он извинился перед Академией и коллегами-номинантами за случившийся ранее инцидент с Крисом Роком, сообщил Variety.

Церемония вручения наград Американской академии киноискусств 94 по счету. Она проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диснеевский мультфильм «Энканто» завоевал «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».