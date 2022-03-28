Диснеевский мультфильм «Энканто» завоевал «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм»

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Диснеевский мультфильм "Энканто" завоевал "Оскар". Фото: кадр из фильма

Диснеевский мультфильм «Энканто» удостоен награды киноакадемии Соединенных Штатов «Оскар» в категории «Полнометражный анимационный фильм». Об этом объявили организаторы.

Телетрансляция 94-й церемонии вручения награды идет на телеканале ABC.

За «Оскар» в этой категории также боролись мультфильм «Лука» (Walt Disney Animation), картина датского режиссера Йонаса Поэра Расмуссена «Побег», «Митчеллы против машин» (Sony pictures animation) и также диснеевский «Райя и последний дракон».

Церемония вручения наград Американской академии киноискусств 94 по счету. Она проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще в ноябре 2021 года стало известно о планах студии Warner Bros. выдвинуть фильм «Дюна» режиссера Дэни Вильнева на кинопремию «Оскар» в 14 категориях.

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