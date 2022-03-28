Проходческий щит «Надежда» требует ремонта с применением зарубежных запчастей после работы в Москве

Сам проходческий щит сейчас собирается на участке строительства продолжения Невско-Василеостровской линии («зеленой») ветки метро за станцией «Беговая». Фото: pixabay.com

Сам проходческий щит сейчас собирается на участке строительства продолжения Невско-Василеостровской линии («зеленой») ветки метро за станцией «Беговая». Фото: pixabay.com

Проходческому щиту «Надежда», который направили после строительства Большой кольцевой линии в столице обратно в Санкт-Петербург для продолжения пробивки Невско-Василеостровской линии метрополитена, необходим большой ремонт.

Как передает «Деловой Петербург», заполучить нужные запчасти сегодня довольно трудно. Виной всему санкции.

Сообщается, что «Метрострой Северной столицы» планирует реанимировать щит «Надежда», однако он находится в плачевном состоянии. Есть необходимость замены основных узлов. Для этого придется внести крупную сумму.

Отмечается, что гораздо логичнее было бы добавить и приобрести новый, но это делают невозможным политические и экономические события в мире.

Сам МССС печальное состояние щита не подтверждает, но признает необходимость замены некоторых комплектующих оборудования. В настоящий момент организация в поиске вариантов приобретения недостающих деталей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рост цен на материалы повлек за собой подорожание строительства петербургского метро.