В Гатчинском районе пьяный мужчина порезал своей жене кисть руки

В Гатчинском районе пьяный мужчина порезал своей жене кисть руки
Мужчина нанес женщине удар ножом. Фото: Pexels

Бытовой конфликт закончился ножевым ранением.

Об этом сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области в понедельник, 28 марта.

В Гатчинском районе области росгвардия и полиция задержала злодея, порезавшего своей жене руку.

26 марта, поздно вечером, был задержан пьяный мужчина в городе Коммунар. В одной из квартир жилого дома случился семейный конфликт.

Оперативники прибыли на место и тут же задержали подозреваемого. Оказалось, что гражданин в результате ссоры со своей женой супругой нанес ей резаную рану кисти руки. Холодное оружие было изъято, мужчину повезли в отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сертолово перепалка обернулась драмой. Сосед дрался с неизвестным, который ранил его ножом.

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