«Сосед дерется с неизвестным, который ранил его ножом»: в Сертолово перепалка обернулась драмой

&#171;Сосед дерется с неизвестным, который ранил его ножом&#187;: в Сертолово перепалка обернулась драмой
Инцидент произошел в подъезде. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, во Всеволожском районе Ленинградской области 15 марта произошла драка в подъезде. Сообщалось, что в жилом доме сосед дрался с неизвестным, который ранил его ножом, после чего скрылся с места происшествия.

К жилому доме в Сертолово прибыла полиция. Оказалось, что 42-летний мужчина получил ножевое ранение в живот. Позднее врачи диагностируют ему множественные колото-резанные ранения шеи, груди и конечностей.

Подозреваемого задержали «горячим следам» уже на следующий день. Им оказался 42-летний мужчина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция Всеволожского района задержала троих подозреваемых в убийстве 20-летней девушки.

ленобласть ножевое ранение происшествие убийство


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Сосед дерется с неизвестным, который ранил его ножом»: в ...
ФАС начала проверки цепочек поставок сахара в России
Китай сообщил, что выступает против санкций США в отношении России
«Порш Каен» влетел в автоледи на «Мазде» с лоптуным ...
Минпромторг заверил россиян, что средства бытовой химии не исчезнут с полок ...
Газель, задевшая припаркованный грузовик на Софийской, убила мужчину и ...
Мужчина, сломавший возлюбленной плечо в салоне автомобиля, задержан на ...
По трассе М-11 за год проехали более 6 млн абонентов МегаФона