«Сосед дерется с неизвестным, который ранил его ножом»: в Сертолово перепалка обернулась драмой

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, во Всеволожском районе Ленинградской области 15 марта произошла драка в подъезде. Сообщалось, что в жилом доме сосед дрался с неизвестным, который ранил его ножом, после чего скрылся с места происшествия.

К жилому доме в Сертолово прибыла полиция. Оказалось, что 42-летний мужчина получил ножевое ранение в живот. Позднее врачи диагностируют ему множественные колото-резанные ранения шеи, груди и конечностей.

Подозреваемого задержали «горячим следам» уже на следующий день. Им оказался 42-летний мужчина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция Всеволожского района задержала троих подозреваемых в убийстве 20-летней девушки.