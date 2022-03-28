Хамовнический суд постановил снять судимость с режиссёра Кирилла Серебренникова

Хамовнический суд постановил снять судимость с режиссёра Кирилла Серебренникова
Кириллу Серебренникову отменили условное осуждение. Фото: pixabay

Хамовнический суд столицы принял решение снять судимость с российского театрального режиссёра Кирилла Серебренникова, а также отменить условное осуждение.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу судебной инстанции.

«Судья Хамовнического суда Мищенко Д.И. приняла решение удовлетворить соответствующее ходатайство защиты и отменить условное осуждение Серебренникова К.С. до истечения его испытательного срока и снять с него судимость», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ноябре прошлого года выяснилось, что фигуранты, проходящие по делу «Седьмой студии», в числе которых и Серебренников, возместили российскому государству 129 млн рублей ущерба.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Куйбышевский районный суд продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в публичном оправдании терроризма.

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