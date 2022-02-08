Суд продлил меру пресечения блогеру Хованскому

Суд продлил меру пресечения блогеру Хованскому
Хованский на заседании 7 сентября. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Куйбышевский районный суд продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в публичном оправдании терроризма.

Юрий Хованский просил не продлевать меру или исключить запрет на использование интернета, но суд отказал в этом. Мера пресечения продлена до 8 апреля, сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Напомним, Юрия Хованского задержали 9 июня этого года, а после по решению суда заключили под стражу. Поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма стала песня о трагедии в «Норд-Осте», которую он исполнил на одном из стримов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга получил письмо о том, что здание заминировано. Отправитель «BORTNIKOV» в нецензурных выражениях требует выпустить блогера Юрия Хованского.

блогер суд юрий хованский


 

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