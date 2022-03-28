Названы категории пенсионеров, которые с 28 марта получат до 2000 рублей

Некоторые российские пенсионеры могут рассчитывать на новую дополнительную выплату уже с 28 марта 2022 года.

Денежные средства будут перечисляться на карты пожилых людей уже с этого понедельника, передает PRIMPRESS.

Выплаты положены пенсионерам от региональных отделений социальной защиты населения. По мнению экспертов, дополнительные средства начнут выплачивать уже с 28 марта сразу нескольким категориям пенсионеров России.

Средства получат пожилые, имеющие звание ветерана труда. Такая группа людей, проживающих в регионах, имеет возможность забрать дополнительные деньги, которые будут выдаваться отдельно от пенсии.

Так, например, в Москве доплачивают по одной тысяче 149 рублей каждый месяц. В Челябинской же области выплата может достигать одной тысячи 508 рублей ежемесячно.

В скором времени также смогут получить свои выплаты пенсионеры, являющиеся детьми войны. Имеются в виду люди, которые когда шла Великая Отечественная война еще не достигли совершеннолетия. Речь о гражданах, родившихся с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. В зависимости от региона проживания эти граждане получат от властей субъектов дополнительно по 500-800 рублей в месяц.

Отмечается, что если у пожилого человека имеется сразу два звания: ветеран труда и ребенок войны, то ему поступит на счет сразу две тысячи рублей, начиная с 28 марта текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рассчитывать на денежную выплату от Пенсионного фонда Российской Федерации могут те граждане, которые родились в 1967 году или позже.