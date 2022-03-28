Уже в апреле: россиян, имеющих наличные, предупредили о возможной неприятности

Уже в апреле: россиян, имеющих наличные, предупредили о возможной неприятности
Министр не советует хранить деньги "под подушкой". Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Жителям России рассказали, что у тех людей, у которых есть наличные деньги, могут случиться неприятности.

Граждан предупредили о возможном их обесценивании. В связи с экономической и политической ситуацией, передает PRIMPRESS, наличные деньги могут начать сокращаться в следующие несколько недель, то есть уже в апреле.

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, как сберечь свои сбережения. По его словам, хранить деньги, что называется «под подушкой» не стоит. Это одно из худших решений, считает политик.

Силуанов объяснил, что лучше всего сегодня перевести деньги на банковские вклады. Процентные ставки по депозитам в некоторых кредитных учреждениях сейчас составляют 20 процентов и выше.

Если хранить деньги в банке, то можно уберечь свои средства от губительного воздействия инфляции. Тех, кто решил снять всю наличность и оставить ее дома — ждет неприятный сюрприз.

Силуанов также добавил, что не стоит переживать за сохранность денег в рублях, так как средства застрахованы на сумму 1,4 млн. рублей на человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что немецкий экономист Хамер считает, что Европа пострадает от антироссийских санкций.

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