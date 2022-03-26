Немецкий экономист Хамер считает, что Европа пострадает от антироссийских санкций

Немецкий экономист Хамер считает, что Европа пострадает от антироссийских санкций
Из-за санкций Европа может столкнуться с ростом цен на бензин. Фото: Pixabay

В Германии прогнозируют возможный развал Европы в связи с антироссийскими санкциями.

Об этом сообщил немецкий экономист Айка Хамер в разговоре с RT.

Хамер считает, что из-за введенных ограничений, пострадать может и его страна.

Эксперт думает, что сначала кризис почувствует на себе средний класс и самые малообеспеченные люди Германии, США и Европы.

При этом, по мнению Хамера, если немецкая экономика потерпит крах на фоне противостояния с Россией, то Европа может «развалиться».

Также специалист заметил, что совсем скоро стоимость дизельного топлива или бензина повысится в странах Европы примерно до 4-6 евро (421-631 рубль) за литр. В таком случае, большая часть граждан указанных стран не смогут ездить на авто.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Wildberries идет на решительный шаг по отношению к россиянам на фоне санкций.

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