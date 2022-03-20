Wildberries идет на решительный шаг по отношению к россиянам на фоне санкций

Интернет-магазин Wildberries собирается сделать решительный шаг в отношении жителей России из-за санкций.

Вполне возможно, что крупнейший в нашей стране маркетплейс Wildberries решит ввести неожиданное изменение для своих клиентов. Об этом сообщает ФАС.

В организации выступают за инициативу государственного ведомства, которая должна благоприятно сказаться на россиянах.

Имеется в виду легализации в РФ параллельного импорта. Это когда товары могут быть завезены в страну из-за границы без согласования с правообладателем.

Так, продукция сразу может быть продана в одну страну, а после перепродана бизнесменами в другую страну без уведомления владельца прав.

Стоит добавить, что ФАС многие годы пытается легализовать такой процесс в России. Об этом стали чаще говорить на фоне санкций. Темы коснулись на встрече представителей антимонопольной службы с руководством Wildberries. Бизнесмены поддержали законодательный проект.

«В текущих условиях легализация параллельного импорта способствует увеличению количества хозяйствующих субъектов, которые импортируют товары в Россию. Это насытит внутренний рынок товарами, необходимыми потребителям», — объяснил глава ФАС при беседе с генеральным директором интернет-магазина Wildberries Татьяной Бакальчук.

По мнению Бакальчук, у малого и среднего бизнеса появится возможность легально импортировать зарубежные товары, не утруждая себя оформлениями дополнительных разрешений. При этом у клиентов будет доступ к более широкому ассортименту высококачественных товаров по адекватным ценам. Наиболее важно это для социально значимых товаров таких, как продукты питания, лекарственные средства, а также детская продукция.

Если закон все же примут, то у жителей России появится возможность покупать иностранную продукцию, «покинувшую» на неопределенное время отечественный рынок. В этом случае перечень товаров на Wildberries сможет стать намного больше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне дождались долгожданного сообщения от Wildberries. Интернет-магазин заявил о нововведениях для своих покупателей.