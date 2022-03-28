Врач: организм человека способен функционировать и без сахара

Врач Сергей Грошев рассказал россиянам, что человеческий организм способен нормально выполнять свои функции без сахара.

По словам медика, сахар необходим человеку для питания головного мозга. Однако организм способен самостоятельно получать глюкозу, вырабатывая ее из гликогена или жиров. На это требуется больше времени, чем при использовании готовых сахаров из пищи. Именно поэтому снабжение мозга энергией в экстренных ситуациях без поступления готового сахара может идти недостаточно быстро, пишет издание «Слово и дело».

В обычных же ситуациях обмен веществ не нуждается в дополнительном поступлении сахара, отметил Грошев. Он подчеркнул, что иногда сахар может повысить внимательность и бодрость, но это бывает в редких случаях.

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