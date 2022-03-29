Авто, драгкамни, антиквариат и меха: Япония с 5 апреля запретит экспорт в РФ предметов роскоши

Япония продолжит поддерживать тесную координацию с международным сообществом, в первую очередь с Группой семи, по вопросу антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. Фото: pixabay.com

Япония продолжит поддерживать тесную координацию с международным сообществом, в первую очередь с Группой семи, по вопросу антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. Фото: pixabay.com

В списке оказались свыше 20 товаров. В том числе дорогие автомобили, драгоценные камни, ювелирные изделия, алкоголь, табак, парфюмерия, косметика, одежда, ковры, посуда, снаряжение для дайвинга, ноутбуки, часы, рояли, предметы изобразительного искусства, антиквариат.

Япония продолжит поддерживать тесную координацию с международным сообществом по вопросу санкций в отношении России. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Известно, что объем японского экспорта в Россию в прошлом году составил порядка 6,9 млрд долларов. Более 50% от этого числа составляли автомобили и запчасти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Япония вводит санкции против 15 россиян и девяти компаний.