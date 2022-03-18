Япония вводит санкции против 15 россиян и девяти компаний

Япония решила ввести новые санкции против России. Очередные ограничения затронут 15 частных лиц и девять компаний из РФ.

Как сообщает японский МИД, санкции вводятся против 15 частных лиц, девяти компаний и организаций. В новый ограничительный лист вошли, в частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, восемь заместителей главы

Минобороны РФ, а также «дочки» Ростеха — «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России» и Объединенная авиастроительная корпорация.

Таким образом, в списке японских санкций к настоящему моменту значатся уже 76 частных лиц и 12 компаний в России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Китай сообщил, что выступает против санкций США в отношении России.