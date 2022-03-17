Китай сообщил, что выступает против санкций США в отношении России

Китай сообщил, что выступает против санкций США в отношении России. Фото: pixabay

Китай сообщил, что выступает против санкций США в отношении России. Фото: pixabay

Китай не поддерживает антироссийские санкции США, дестабилизирующие мировой рынок, заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

На пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как поведет себя Пекин из-за давления Вашингтона на Москву и возможным риском для компаний КНР рестрикций США, Гао Фэн подчеркнул, что Китай будет защищать интересы национальных предприятий и не поддерживает санкции США в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права», — заявил Гао Фэн.

Представитель министерства коммерции КНР заявил, что санкции Вашингтона помимо того, что не позволят урегулировать проблему в области безопасности, могут еще достаточно негативно отразиться на потребителях. Таким образом, образуются дополнительные трудности для мировой экономики, которая итак терпит спад.

Отмечается, что несмотря на ситуацию с Украиной Китай продолжит сотрудничество на регулярной основе С Россией в сфере экономики.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что белорусская валютно-фондовая биржа информировала о начале торгов китайским юанем с 18 марта.