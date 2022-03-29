Петербурженка, приютившая собаку заболевшей подруги-соседки, вернула ее только через суд

Петербурженка, приютившая собаку заболевшей подруги-соседки, вернула ее только через суд
Кешу вернули законной владелице. Фото: ГУФССП России по Петербургу

5-летний пёс Кеша прожил у соседки целый год.

Как сообщает ГУФССП России по Петербургу, судебные приставы разбирались в необычном исполнительном производстве. Предметом исполнения долга была собака породы цвергшнауцер, а должником и взыскателем — бывшие соседки-подруги.

Оказалось, что когда-то пожилая женщина, у которой был пес Кеша серьезно заболела. Ей пришлось лечь в больницу. Петербурженка попросила свою соседку приглядеть за собакой, пока той не станет легче. В итоге животное проживало у горожанки год.

Когда пенсионерка поправилась, она поняла, что бывшая подруга так легко не вернет Кешу. Женщина обратилась в суд.

Вскоре судебный пристав уведомил должницу о возбуждении исполнительного производства. Пожилая дама уверяла, что готова вернуть мохнатого в любой момент. В итоге собаку отдали хозяйке вместе с кормом, одеждой и мисками.

Как призналась одинокая пенсионерка, она очень ждала этого момента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники ФСИН поймали в казанской колонии кошку, доставлявшую наркотики.

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