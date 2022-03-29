Житель Отрадного избил приятелей бутылкой после конфликта в разгар застолья

Житель Отрадного избил приятелей бутылкой после конфликта в разгар застолья
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В городе Отрадное Ленобласти сотрудники Росгвардии и полиции задержали подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью.

Инцидент произошел 28 марта в одной из квартир дома на Невской улице. Около 15 часов в полицию поступило сообщение о драке. Оказалось, что после распития спиртного в ходе внезапно возникшего конфликта мужчина нанес своим знакомым телесные повреждения, в том числе удар бутылкой по голове.

Как сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ, пострадавшие мужчина и женщина были госпитализированы в больницу. Подозреваемого в избиениях задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что таксист жестоко избил своего коллегу в ресторане на Будапештской улице. Прибывшие правоохранители задержали на месте 37-летнего таксиста. Заявителя госпитализировали в тяжелом состоянии с телесными повреждениями.

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