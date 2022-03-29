Таксист жестоко избил своего коллегу в ресторане на Будапештской

Во Фрунзенском районе Петербурга задержан таксист, нанесший телесные повреждения своему коллеге.

Инцидент произошел в понедельник, 28 марта. В 20:41 в полицию обратился 47-летний водитель такси с заявлением о драке в ресторане на Будапештской улице.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, в ходе распития спиртного между автомобилистами разгорелся конфликт, который перерос в драку.

Прибывшие правоохранители задержали на месте 37-летнего таксиста. Заявителя госпитализировали в тяжелом состоянии с телесными повреждениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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