Пациент устроил драку в скорой на Лиговском

Пациент устроил драку в скорой на Лиговском
Проводится проверка. Фото: Pixabay

В Центральном районе Петербурга 33-летний гражданин Узбекистана стал бросаться на врачей с кулаками.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 27 марта на Лиговском проспекте пациент в состоянии алкогольного опьянения стал буянить в скорой.

Подозреваемого задержали и увезли в отдел полиции. Выяснилось, что он приехал в Россию на заработки в прошлом году. Официально не трудоустроен, живёт в хостеле рядом с Московским вокзалом.

Возбуждено уголовное дело. У 33-летнего врача оказалось сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб правого уха.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском проспекте четверо мигрантов похитили девушку. Пострадавшую выводили плачущей из машины злоумышленников.

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