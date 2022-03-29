Кремль: Западу нужно понять, что за газ придется платить рублями

Покупатели российского природного газа должны понимать сложившуюся конъюнктуру, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Об этом стало известно сегодня, 29 марта. По его словам, иностранные покупатели смогут по-прежнему полагаться на Россию как на поставщика и получать энергоресурсы. Однако оплата будет производиться только рублями, добавил Песков.
«За евро, за доллары, купить рубли и рублями оплатить газ», — приводят слова Пескова «РИА Новости».
Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в российской валюте. Глава государства отметил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что западные страны смогут приобретать рубли по рыночному курсу на Московской бирже для оплаты поставок российского газа.