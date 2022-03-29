Кремль: Западу нужно понять, что за газ придется платить рублями

Кремль: Западу нужно понять, что за газ придется платить рублями
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление. Фото: kremlin.ru

Покупатели российского природного газа должны понимать сложившуюся конъюнктуру, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. По его словам, иностранные покупатели смогут по-прежнему полагаться на Россию как на поставщика и получать энергоресурсы. Однако оплата будет производиться только рублями, добавил Песков.

«За евро, за доллары, купить рубли и рублями оплатить газ», — приводят слова Пескова «РИА Новости».

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в российской валюте. Глава государства отметил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что западные страны смогут приобретать рубли по рыночному курсу на Московской бирже для оплаты поставок российского газа.

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