В Госдуме подсказали Западу, как купить рубли для оплаты российского газа

Западные страны смогут приобретать рубли по рыночному курсу на Мосбирже для оплаты поставок российского газа. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

По его словам, технических препятствий к этому нет, процедура прописана в законодательств.

Как сообщили «РИА Новости», для получения рублей компания-потребитель газа должна обратиться на Мосбиржу и выставить заявку. Средства поступают на счет «Газпрома», рассказал Аксаков.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в российской валюте. Глава государства отметил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 2 марта стало известно о том, что цена газа в Европе превысила $2200 за 1 тыс. куб. м, что обновило исторический максимум. Отмечается, что прошлый исторический максимум цены произошел 21 декабря 2021 года, когда цифры соотносились как $2138 за 1 тыс. куб. м.