Очередь по 3-4 часа: петербуржцы штурмуют закрывающиеся магазины Prisma

Сеть финских гипермаркетов Prisma объявила о нескольких дополнительных днях работы в России. Внушительные скидки вынудили петербуржцев стоять в многочасовых очередях.

Огромные очереди образовались в двух магазинах Prisma на Петергофском шоссе и Полюстровском проспекте. Об этом сообщили очевидцы под одним из постов в официальной группе PRISMA в «ВКонтакте».

«Я зашла и вышла. Очередь минимум 1-1,5. Народ снес практически все», — написал пользователь. «Если готовы потратить 3-4 часа на очередь, то стоит», — написала подписчица.

Судя по кадрам, опубликованным магазине огромные очереди, а некоторые покупатели выносят десятки пакетов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы лихорадочно скупали IKEA перед ее закрытием. Жители Северной столицы в срочном порядке отправились в магазин, чтобы успеть закупиться.