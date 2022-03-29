Очередь по 3-4 часа: петербуржцы штурмуют закрывающиеся магазины Prisma

Очередь по 3-4 часа: петербуржцы штурмуют закрывающиеся магазины Prisma
В PRISMA собрались огромные очереди. Фото: google.maps

Сеть финских гипермаркетов Prisma объявила о нескольких дополнительных днях работы в России. Внушительные скидки вынудили петербуржцев стоять в многочасовых очередях.

Огромные очереди образовались в двух магазинах Prisma на Петергофском шоссе и Полюстровском проспекте. Об этом сообщили очевидцы под одним из постов в официальной группе PRISMA в «ВКонтакте».

«Я зашла и вышла. Очередь минимум 1-1,5. Народ снес практически все», — написал пользователь.

«Если готовы потратить 3-4 часа на очередь, то стоит», — написала подписчица.

Судя по кадрам, опубликованным магазине огромные очереди, а некоторые покупатели выносят десятки пакетов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы лихорадочно скупали IKEA перед ее закрытием. Жители Северной столицы в срочном порядке отправились в магазин, чтобы успеть закупиться.

prisma новости СПб очереди


 

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