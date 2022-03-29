Путин и Макрон обсудили российско-украинские переговоры в Стамбуле

Президент РФ Владимир Путин во вторник провел очередные телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств в сегодняшнем разговоре продолжили обсуждение ситуации на Украине. Политики обменялись мнениями по актуальным аспектам развития ситуации, в том числе с учетом прошедшего в Стамбуле очередного раунда российско-украинских переговоров.

Путин рассказал Макрону о мерах, которые российские войска принимают для оказания гуманитарной помощи и эвакуации населения, в том числе из Мариуполя.

Президенты также обсудили решение о переводе оплаты за российский газ в рубли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что покупатели российского природного газа должны понимать сложившуюся конъюнктуру, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.