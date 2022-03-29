Путин и Макрон обсудили российско-украинские переговоры в Стамбуле

Путин и Макрон обсудили российско-украинские переговоры в Стамбуле
Путин и Макрон созвонились. Фото: Кремль

Президент РФ Владимир Путин во вторник провел очередные телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств в сегодняшнем разговоре продолжили обсуждение ситуации на Украине. Политики обменялись мнениями по актуальным аспектам развития ситуации, в том числе с учетом прошедшего в Стамбуле очередного раунда российско-украинских переговоров.

Путин рассказал Макрону о мерах, которые российские войска принимают для оказания гуманитарной помощи и эвакуации населения, в том числе из Мариуполя.

Президенты также обсудили решение о переводе оплаты за российский газ в рубли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что покупатели российского природного газа должны понимать сложившуюся конъюнктуру, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

владимир путин переговоры ситуация на украине спецоперация на украине телефонный разговор эммануэль макрон


 

Новости партнеров
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Ещё на Gazeta.SPb
Decathlon закрывает свои магазины в России
Макрон заявил Путину, что оплата за российский газ в рублях невозможна
OBI опровергла возобновление работы своих магазинов в России
Центробанк понизил курс доллара на 30 марта до 86,28 рубля
Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия объявили о высылке российских дипломатов
Глава ДНР допустил возможность вхождения республики в состав РФ
Путин и Макрон обсудили российско-украинские переговоры в Стамбуле
Эндокринолог рассказал об опасности отказа от завтрака