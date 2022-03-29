OBI опровергла возобновление работы своих магазинов в России

Международная торговая сеть OBI опровергла сообщения о возобновлении работы в России

Магазины немецкой сети строительных товаров OBI в России остаются закрытыми, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу OBI.

«Все российские магазины, как и было объявлено в нашем последнем заявлении, останутся закрытыми на долгосрочную перспективу», — говорится в сообщении.

Напомним, в российских регионах насчитывается 27 хозяйственных магазинов, в которых работает почти пять тысяч сотрудников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга 8 марта выстроились в огромные очереди в строительных гипермаркетах OBI. Очереди образовались после того, как компания объявила о закрытии магазинов сети в связи с ситуацией вокруг Украины.