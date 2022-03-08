В магазинах OBI в Петербурге выстроились огромные очереди

В магазинах OBI в Петербурге выстроились огромные очереди
В магазинах OBI выстроились очереди. Фото: google.maps

Жители Петербурга во вторник, 8 марта, выстроились в огромные очереди в строительных гипермаркетах OBI.

Об этом сообщает 78.ru. Очереди образовались после того, как компания объявила о закрытии магазинов сети в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом персонал говорит, что руководство пока не объявляло о прекращении работы OBI в РФ. Официальный сайт сети в настоящее время не работает.

Как сообщал ТАСС, OBI приостанавливает деятельность в России. В российских регионах насчитывается 27 хозяйственных магазинов, в которых работает почти пять тысяч сотрудников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы лихорадочно скупают IKEA перед ее закрытием.

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