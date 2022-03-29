«О’Кей» и «Ашан» отказались от ограничения наценки на сахар

&#171;О&#8217;Кей&#187; и &#171;Ашан&#187; отказались от ограничения наценки на сахар
"Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" отказались от ограничения наценки на социально значимые товары. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Ритейлеры «О’Кей» и Auchan (сети «Ашан» и «Атак») уведомили Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС) об отказе от ограничения наценок на ряд социально значимых товаров.

Три торговые сети в начале марта взяли на себя обязательства по добровольному ограничению наценок на четыре группы социально значимых товаров: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

В службе заявили, что решение ритейлеров об отказе от ограничения наценок связано с целью расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что представители продуктовых сетей рассказали, что происходит с ценами на овощи.

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