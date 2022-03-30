На заводе нашли скелетированные останки

На заводе нашли скелетированные останки
Останки направлены в морг. Фото: pixabay

В Колпинском районе Петербурга обнаружен череп человека.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 29 марта в полицию обратился директор по производству завода «Кнауф пенопластик» в Колпино и рассказал о том, что во время проведения работ на территории предприятия обнаружены скелетированные останки. Установить пол и возраст уже не представляется возможным.

Останки направлены в морг. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в водоеме в Гатчинском районе нашли труп с перевязанными руками.

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