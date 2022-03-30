Россиянам с iPhone рассказали о единственном способе оплаты покупки смартфоном

Продолжает расти доля цифровых карт, выпускаемых без физического носителя. Россияне могут оплачивать виртуальными картами товары и услуги в интернете. Фото: Pixabay

Продолжает расти доля цифровых карт, выпускаемых без физического носителя. Россияне могут оплачивать виртуальными картами товары и услуги в интернете. Фото: Pixabay

Существует лишь один рабочий способ платить за свои покупки через iPhone.

В настоящий момент только «СБПэй» является единственным платёжным приложением, доступным для владельцев iPhone в России.

В этом приложении теперь есть первый системно-значимый банк — МКБ. К сервису сегодня подключены 37 банков. К слову, в начале марта их было лишь четыре.

В ЦБ сообщили, что в следующие несколько недель большинство банков и крупнейшие в том числе «предоставят данную возможность».

Отмечается, что «СБПэй» относится к счёту клиента банка, а не к банковской карточке. Таким образом через iPhone можно оплачивать счета, привязанные к картам «Мир», Visa и MasterCard.

Есть вероятность, что это приложение в конечном счете могут также как и Mir Pay в App Store и Google Play заблокировать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экономист рассказал, что делать россиянам с просроченными картами Visa и MasterCard.