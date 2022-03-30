Apple перестает ремонтировать утерянные или украденные iPhone

Аpple больше не будет ремонтировать утерянные или украденные смартфоны. Фото: pixabay.com

Аpple больше не будет ремонтировать утерянные или украденные смартфоны. Фото: pixabay.com

Магазины и авторизованные поставщики услуг Apple теперь будут знать, что у клиента украденный или утерянный смартфон iPhone. Они будут получать специальные уведомления.

Об этом говорится в служебной записке компании.

Так, компания потребовала, чтобы Apple Store и авторизованные мастерские не брали ремонтировать телефоны, если во внутренних системах MobileGenius или GSX аппарат отмечен как утерянный, украденный или полученный мошенническим путём.

Вероятно, теперь техническая служба Apple будут проверять IMEI устройства в реестре GSMA Device Registry, когда клиент принесёт его на ремонт.

Планируется, что нововведение станет сдерживающим фактором для покупки устройства с рук.

Стоит отметить, что это не делает ситуацию безвыходной, так как клиент может воспользоваться услугами неавторизованных мастеров. В таких организациях безразлично, где было приобретено это устройство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что компания Apple сокращает производство iPhone SE и AirPods. Причиной такого решения стало снижение спроса на потребительскую электронику, которое обусловлено инфляцией и геополитическим фоном.