Apple сократит выпуск iPhone и AirPods

В Apple полагают, что в ближайший квартал спрос на электронику снизится. Фото: Apple

В Apple полагают, что в ближайший квартал спрос на электронику снизится. Фото: Apple

Компания Apple сокращает производство iPhone SE и AirPods. Причиной такого решения стало нижением спроса на потребительскую электронику, которое обусловлено инфляцией и геополитическим фоном.

Среди поставщиков, производство бюджетной модели iPhone сократят примерно на 20% (около 2-3 млн моделей) в сравнении с изначальным планом. Выпуск фирменных наушников американской компании, как ожидается, сократится на 10 млн моделей в 2022 году, сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники.

Кроме того, Apple попросила поставщиков произвести на пару миллионов единиц всего модельного ряда iPhone 13 меньше, чем планировалось ранее. В Apple полагают, что в ближайший квартал спрос на электронику снизится, поэтому в компании решили сократить количество запасов на складах. Аналитики отметили, что надвигающаяся инфляция создает опасения по поводу спроса на бытовую электронику.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.

Сейчас цены на модные девайсы мирового бренда взлетели на 24–34 процента. Заметно возросла стоимость планшетов, диапазон наценки составил от 13 до 34 процентов, а ноутбуки прибавили в стоимости 46–142 процента. За макбук Pro MK1E3 магазины хотят почти полмиллиона рублей. Z11B0004T стоит дешевле, но тоже стал многим не по карману – 302 700 рублей.

Среди технических единомышленников Apple также Nokia, Panasonic, Intel, AMD, Canon. Они либо вовсе остановили поставку, либо поставили на паузу онлайн-заказов.