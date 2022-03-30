Профсоюзы хотят сделать в России сокращенную рабочую неделю

Лидер союза отмечает, что данную тему придется еще несколько раз обсудить. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Лидер союза отмечает, что данную тему придется еще несколько раз обсудить. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Уменьшение протяженности рабочей недели может помочь предотвратить увольнения. Подобная инициатива рассматривается в комплексе других мер, направленных на сохранение рабочих мест за россиянами, пишут «Известия».

В условиях сложившейся экономической обстановки вероятность сокращений возрастает. Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов, предложил способ избежать увольнений.

Он полагает, что при укороченной неделе ставку могут поделить между собой разные работники, при этом в зарплате они не потеряют. Лидер союза отмечает, что данную тему придется еще несколько раз обсудить. Однако ее важность Шершуков считает очевидной, особенно применимо к системообразующим отраслям.

Подобные инициативы уже озвучивались другими общественными деятелями. О важности внести изменения в существующую сорокачасовую рабочую неделю сообщала представитель профильного комитета Госдумы Светлана Бессараб. По ее мнению, если россияне будут работать 36 часов, то это положительно отразится на экономике.

Бессараб приводит в пример иностранную практику, ставшую показательной. Работники, которым сократили рабочую неделю, стали трудиться эффективнее.

Портал по поиску работы SuperJob опубликовал результаты опроса, согласно которым третья часть опрошенных не хочет утверждения 4-дневной рабочей недели. Участники исследования полагают, что из-за этого их прибыль понизится. А почти две трети респондентов уверены, что это хорошая идея, так как количество выполненной работы при таком режиме не сократится.

Минтруда ранее оценил данную инициативу как рискованную. В свою очередь Дмитрий Медведев неоднократно высказывался за четырехдневную неделю, но при условии, что от этого не будет страдать экономика страны.

По мнению экспертов, если рабочая неделя станет 4-дневной, а протяженность рабочего дня — десятичасовой, результативность труда может снизиться. Сами работники, возможно, будут испытывать проблемы со здоровьем, так как они будут позже возвращаться домой.