Ограничения на полеты в аэропорты юга и центра России продлены Росавиацией до 7 апреля

Авиакомпаниям рекомендовано для перевозки пассажиров в эти аэропорты использовать альтернативные маршруты. Фото: Pixabay

Авиакомпаниям рекомендовано для перевозки пассажиров в эти аэропорты использовать альтернативные маршруты. Фото: Pixabay

Компаниям советуют для перевозки пассажиров в данные аэропорты пользоваться другими маршрутами полетов.

Росавиация продлила ограничения на полеты до 7 апреля в воздушные гавани южной и центральной части Российской Федерации. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Отмечается, что вплоть до 7 апреля 03:45 по московскому времени продлеваются временные ограничения вылетов в аэропорты следующих городов:

Белгорода; Анапы; Брянска; Геленджика; Воронежа; Краснодара; Курска; Ростова-на-Дону; Липецка; Элисты; Симферополя.

Авиатранспортным компаниям РФ советуют выполнять перевозки граждан в эти аэропорты по альтернативным маршрутам. Для этого могут быть использованы аэропорты Волгограда, Сочи, Минеральных Вод, Москвы и Ставрополя.

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