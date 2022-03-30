С 1 апреля в Петербурге начинается генеральная весенняя уборка

С 1 апреля в Петербурге начинается генеральная весенняя уборка
В Петербурге начинается уборка улиц. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Уже послезавтра стартует в Северной столице весенний месячник по благоустройству.

С 1 апреля, как передает пресс-служба Смольного, в городе пройдет весенний месячник по благоустройству. В течение месяца районные администрации, дорожные и садово-парковые предприятия, различные органы государственной власти организуют генеральную уборку. Площадь «пяточка» составила 280 млн «квадратов».

За 30 дней должны отмыть фасады многоквартирных домов и отремонтировать детские и спортивные площадки.

Помимо прочего, собираются избавиться от несанкционированных свалок, почистить окна, а также входные двери в многоквартирных домах.

Дорожники займутся уборкой улиц, проспектов, переулков, площадей и проездов. В общей сложности работники должны очистить около 60 млн квадратных метров территорий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петергоф снова остался без утренней уборки.

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