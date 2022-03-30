Абрамченко уточнила, что запасов сахара в России хватит до нового сентябрьского урожая свеклы

Абрамченко уточнила, что запасов сахара в России хватит до нового сентябрьского урожая свеклы
Абрамченко уточнила, что запасов сахара в России хватит до нового сентябрьского урожая свеклы. Фото: pixabay

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о запасах сахара и гречки в России.

По мнению Абрамченко, сахара в России точно хватит до нового урожая свеклы в сентябре. Об этом эксперт рассказала в эфире телеканала «Россия-1», пишут РИА Новости.

Отмечается, что сейчас на складах хранится примерно два миллиона тонн сахара. Также Абрамченко заметила, что в России производят каждый день около шести миллионов тонн, а потребляется 5,8 тонны.

Правительством был введен запрет до 31 августа 2022 года на вывоз тростникового сахара-сырца и белого сахара в другие страны. Запасов гречки в стране тоже достаточно, заверила эксперт. Рост цен, по ее мнению, связан с ростом издержек производителей, логистическими затратами, затратами на упаковку.

Кроме того, по словам Абрамченко, на стоимости продукции сказался дисбланс между оптовой и розничной ценой, а также ажиотаж, который сейчас уже снижается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ритейлеры «О’Кей» и Auchan уведомили Федеральную антимонопольную службу России об отказе от ограничения наценок на ряд социально значимых товаров.

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