В Петербурге можно пожертвовать вещи бездомным через специальные контейнеры

В Петербурге можно пожертвовать вещи бездомным через специальные контейнеры. Фото: Рixabay

В Петербурге можно пожертвовать вещи бездомным через специальные контейнеры. Фото: Рixabay

В Северной столице появились контейнеры по сбору вещей для бездомных.

По нескольким адресам Петербурга благотворительная организация «Ночлежка» и сеть магазинов «Спасибо» организовали специальные контейнеры, куда можно принести вещи для бездомных. Об этом сообщается в группе «Вконтакте» благотворительной организации.

Отмечается, что жители и гости города могут оставить вещи в контейнерах, откуда их после рассортируют сотрудники магазинов. Часть из принесенных вещей отправится на продажу, а другая направится в благотворительные организации.

Специальные контейнеры можно найти по четырем адресам: на Лиговском проспекте, 54 (Ibis hotel), Кадетской Линии, 5/2 (Вавилов-Лофт), проспекте Кима, 6 (Эко-Лофт More Place, на площадке Раздельного сбора) и Дальневосточном проспекте, 16/2 («Максидом»).

Ранее gazeta.spb.ru писала, что приюты для животных в России столкнулись с серьезной проблемой закупки кормов и лекарств. В части случаев это связано со снижением объемов пожертвования, а также значительным подорожанием продукции.