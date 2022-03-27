Российские приюты для животных рассказали о трудности с поставкой кормов и лекарств

Российские приюты для животных рассказали о трудности с поставкой кормов и лекарств. Фото: Pixabay

Российские приюты для животных рассказали о трудности с поставкой кормов и лекарств. Фото: Pixabay

Приюты для животных столкнулись с серьезной проблемой закупки кормов и лекарств для животных. В части случаев это связано со снижением объемов пожертвования, а также значительным подорожанием продукции.

Некоторые российские приюты подумывают о переходе на отечественное питание, которые изготовлено из своих смесей, а в другие пока имеют какие-то запасы корма, которого, к сожалению, хватит максимум на пару недель. В настоящий момент в Госдуме уже занимаются мерами поддержки профильных НКО, где рассчитывают сдерживать цены и не допустить нехватки пищи для животных. Об этом рассказали «Известия».

В некоторых магазинах цены на еду и препараты для животных выросли до 60%, а в московском приюте «Тимошка» ежемесячные расходы выросли на 30-40%. И подобная ситуация сейчас не редкость во многих российских приютах. Также количество добровольных пожертвований становится значительно меньше.

Директор московского приюта «Альма» Людмила Бычкова поделилась, что чтобы продержаться месяц организации нужно 630 тысяч рублей. Сейчас же удалось собрать только треть указанной суммы. В приюте живут 500 животных, среди которых собаки, кошки и кролики.

«У нас есть небольшая заначка сухого корма, недели на две — дней на десять хватит. Что будет дальше, мы не знаем», — рассказывает Бычкова.

В петербургском приюте «Ржевка» сообщили, что попробую перевести животных на отечественные корма. При этом трудности с пищей возникли и у пернатых, в частности у тех, кто питается насекомыми. Корма для предпочитающих такую еду подорожали почти вполовину, несмотря на то, что мучные черви разводятся в России.

«Видимо, пользуются ситуацией — корм экзотический, поставщиков немного, могут себе позволить, как говорится», — отметил основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин.

В приюте «Милый», который находится в «Великих Луках», сильно тревожатся из-за препарата золетила, применяемого для наркоза при проведении операций, например стерилизации.

Людмила Бычкова заметила, что последняя стерилизация кошки обошлась приюту в 7,5 тыс. рублей, хотя раньше это стоило от 5 до 5,5 тысяч. При этом в месяц на эту процедуру приходят как минимум 5 или 6 животных.

Первый заместитель председателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов заявил, что в Госдуме уже прорабатывают меры поддержки для приютов. Так, идет работа с Россельхознадзором, ФАС и Генпрокуратурой по кормам, чтобы не было эскалации цен и дефицита кормов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за санкций и ухода из России крупнейших платежных систем благотворительные фонды Санкт-Петербурга испытывают большие трудности.