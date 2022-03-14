«Остались без денег»: санкции заставляют страдать благотворительные фонды Петербурга

&#171;Остались без денег&#187;: санкции заставляют страдать благотворительные фонды Петербурга
Санкции заставляют страдать благотворительные фонды Петербурга. Фото: Pixabay

На фоне санкций и ухода из России крупнейших платежных систем благотворительные фонды Северной столицы испытывают большие трудности.

Организации больше не получают зарубежных инвестиций, срываются гранты, уходят спонсоры, а постоянные жертвователи перестают помогать на регулярной основе. Об этом пишет «Neva.Today».

Учредитель благотворительного фонда «Доброделы Петербурга» Полина Тумашик рассказала, что в последние две недели сильно возросло количество нуждающихся в помощи, при этом пожертвований стало значительно меньше.

«У нас существенно сократилось число рекуррентных платежей, система не может списать деньги со счетов тех, кто постоянно поддерживал», — заявила Тумашик.

Такими темпами все может прийти к сокращению благотворительных программ, отмечает эксперт. Многие организации откажутся от офисов, а большая часть фондов откажется от различных платных услуг, чтобы сохранить рабочие места.

PR-директор фонда «Антон тут рядом» Лада Ефимова поделилась, что в организации постоянно следят за ситуацией и пытаются обезопасить программы помощи. Специалист тоже отметила сокращение иностранных платежей. Однако, она подчеркнула, что разовые платежи увеличились, а крупные суммы перечисляют те, кто раньше никогда этого не делал. Ефимова убеждена, что ситуация остается кризисной.

В некоторых благотворительных организациях проблем в работе пока не наблюдается, например, к таким относится благотворительный проект «Надежда детям».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уход с российского рынка зарубежных компаний может повлечь за собой новые схемы мошенничества, которые раньше не применялись.

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