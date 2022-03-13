Эксперт раскрыл секрет, как мошенники могут использовать санкции против россиян

Уход с российского рынка зарубежных компаний может повлечь за собой новые схемы мошенничества. О том, как злоумышленники могут воспользоваться ситуацией, рассказал эксперт.

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин заявил дал несколько советов жителям России, как защититься от мошенников в сегодняшних реалиях. Из-за санкционного давления и антироссийской риторики западных лидеров страну начали покидать иностранные компании. На этом фоне мошенники могут активизироваться и использовать новые возможности для обмана, рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

По мнению Егармина, в скором времени жители России начнут получать предложения купить билеты на закрытые распродажи. Там, по словам мошенников, должны быть реализованы товары, которые остались после ухода с российского рынка зарубежных производителей, а также различных торговых сетей.

Эксперт отмечается, что когда на рынке есть какая-либо нестабильность и турбулентность, обязательно начинают появляться такие люди, которые хотят заполнить ее своими предложениями нелегального характера. Чаще всего такие предложения адаптированы под настоящие события, подчеркнул специалист.

«Например, россиянам будут предлагать остатки брендовых вещей за три копейки или билеты на закрытые распродажи, которые проходят ночью», — заявил Егармин.

Также эксперт заключил, что мошенники тонко чувствуют конъюнктуру, под которую и формируют свои предложения. По его мнению, если и гоняться за «санкционными» товарами, то делать это крайне осторожно и ни за что не соглашаться оплатить даже часть заказа до его получения.