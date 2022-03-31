Российским пенсионерам назвали еще одну справку, увеличивающую пенсию на 2 тыс. рублей

Пожилым гражданам рассказали о документе, который может сделать ежемесячные выплаты на 2 тысячи рублей больше.

Имеется в виду справка, полученная в высшем учебном заведении. Если ребенок пенсионера учится в очном формате на дневном отделении, пенсионеру назначается доплата к пенсии.

К слову, Пенсионный Фонд отмечает, что ребенку в этом случае должно быть не более 23 лет. В случае с несовершеннолетними детьми, которые ходят еще в школу, не требуется предоставление каких-либо справок.

Добавим, что по 2 тыс. 200 рублей можно получить за каждого ребенка. Максимально деньги даются за трёх детей.

Для получение средств необходимо написать заявление.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы категории пенсионеров, которые с 28 марта получат до 2000 рублей.