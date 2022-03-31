Россиянам рассказали, кто может получить увеличенное пособие по безработице

Есть ряд жизненных ситуаций, в которых уволенный россиянин может получить более солидное пособие по безработице. В каких случаях можно рассчитывать на повышенную выплату с биржи труда, рассказало издание «Прайм».

Согласно закону о занятости гражданину, лишившемуся работы, положен ряд компенсаций. Эксперт по трудовым отношениям, сотрудник СПбГУ Фатима Ногайлиева отмечает, что на величину пособия влияет несколько факторов. Учитывается, из-за чего человек лишился места, какой он заработал стаж. Также оценивается возраст потерявшего работу и величина зарплаты.

В стандартной ситуации применима следующая схема расчета пособия. Первые три месяца лишившемуся работы человеку выплачивается 75 процентов средней зарплаты на последнем рабочем месте, а следующие три месяца — 60 процентов.

Однако если данный сотрудник уже вошел в пенсионный возраст, то согласно правилам гражданину должны платить деньги дольше. Три месяца ему полагаются 75 процентов заработка, следующие четыре месяца — 60 процентов, а после этого до достижения двух лет с момента увольнения — 45 процентов.

Такие длительные выплаты являются неплохим подспорьем и позволяют немного выровнять материальное положение безработного, который ищет новое место. Правда, размер максимальной выплаты первые три месяца не должен превышать 12 792 рублей. В ином случае сумму сверх этой величины гражданин все равно не получит, говорит юрист.

Ногайлиева напомнила, что перед назначением выплаты необходимо посетить центр занятости, расположенный по месту жительства, и встать на учет. Кроме того, на время выплат пособия у человека не прерывается стаж, что тоже является важным моментом для соискателей.