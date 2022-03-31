Россиянам рассказали, кто может получить увеличенное пособие по безработице

Россиянам рассказали, кто может получить увеличенное пособие по безработице
Первые три месяца лишившемуся работы человеку выплачивается 75 процентов средней зарплаты на последнем рабочем месте. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Есть ряд жизненных ситуаций, в которых уволенный россиянин может получить более солидное пособие по безработице. В каких случаях можно рассчитывать на повышенную выплату с биржи труда, рассказало издание «Прайм».

Согласно закону о занятости гражданину, лишившемуся работы, положен ряд компенсаций. Эксперт по трудовым отношениям, сотрудник СПбГУ Фатима Ногайлиева отмечает, что на величину пособия влияет несколько факторов. Учитывается, из-за чего человек лишился места, какой он заработал стаж. Также оценивается возраст потерявшего работу и величина зарплаты.

В стандартной ситуации применима следующая схема расчета пособия. Первые три месяца лишившемуся работы человеку выплачивается 75 процентов средней зарплаты на последнем рабочем месте, а следующие три месяца — 60 процентов.

Однако если данный сотрудник уже вошел в пенсионный возраст, то согласно правилам гражданину должны платить деньги дольше. Три месяца ему полагаются 75 процентов заработка, следующие четыре месяца — 60 процентов, а после этого до достижения двух лет с момента увольнения — 45 процентов.

Такие длительные выплаты являются неплохим подспорьем и позволяют немного выровнять материальное положение безработного, который ищет новое место. Правда, размер максимальной выплаты первые три месяца не должен превышать 12 792 рублей. В ином случае сумму сверх этой величины гражданин все равно не получит, говорит юрист.

Ногайлиева напомнила, что перед назначением выплаты необходимо посетить центр занятости, расположенный по месту жительства, и встать на учет. Кроме того, на время выплат пособия у человека не прерывается стаж, что тоже является важным моментом для соискателей.

денежные выплаты деньги пособие по безработице социальное пособие соцподдержка увеличенное пособие


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Американский диетолог назвал 5 популярных продуктов на завтрак, ...
На проспекте Медиков остановлено движение троллейбусов из-за оборванных проводов
Безработные получат по 12 792 рубля. ПФР рассказал, как получить деньги
В Тульской области на пенсионерку напали из-за 5 кг сахара
Этот март стал самым солнечным в Северной столице за весь XXI век
Из Первого МЕДа в Петербурге эвакуировали 100 человек
В аэропорту Пулково 31 марта отменен или задержан 31 рейс
Россиянам стали неохотно давать кредиты на товары