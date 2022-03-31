Женщина, получившая 27 лет назад трудовое увечье, добилась компенсации в 2 млн

В 1994 году молодая девушка получила травму позвоночника. Впоследствии она перенесла 6 операций. Встать на ноги женщина так и не смогла.

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Петербургу, в пользу жительницы Иркутской области взыскано 2 миллиона рублей.

27 лет назад на производстве в древесно-подготовительном цеху гражданка получила серьезное увечье, работая на заводе транспортировщиком.

Работодатель уволил молодую девушку. Ей пришлось уйти на пенсию по состоянию здоровья, без выплаты какой-либо компенсации. Впереди у молодой и одинокой матери двоих детей было 6 операций. Однако самостоятельно двигаться она так и не смогла.

Спустя почти 30 лет женщина обратилась в прокуратуру. Это стало основанием для предъявления прокурором искового заявления в суд. Ответчиком стала петербургская организация, которая в сжатые сроки выплатила истцу 2 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка, приютившая собаку заболевшей подруги-соседки, вернула ее только через суд.