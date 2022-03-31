На заводе «Адмиралтейские верфи» торжественно спустили на воду подлодку «Уфа»

В четверг, 31 марта, подлодку «Уфа» проекта «Варшавянка» спустили на воду.

Торжественное мероприятие прошло на заводе «Адмиралтейские верфи» в Петербурге. Подлодка «Уфа» является 10 подводным кораблем серии, он уже готов на 90%. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что подлодка около 74 метров в длину и 10 метров в ширину. Она имеет двойной корпус, который разделен на шесть отсеков. Подводный корабль с экипажем в полсотни человек может полтора месяца находиться на боевом дежурстве.

Комплекс «Калибр» отвечает за обеспечение главной ударной силы, а крылатые ракеты могут поражать цели на расстоянии более двух с половиной тысяч километров.

Когда испытания будут окончательно завершены, подлодка «Уфа» отправится служить в Тихоокеанский флот России. Сам «Варшавянка» создана для борьбы как с подводными, так и с надводными кораблями противника, а также для защиты военно-морских баз и побережья.

Название подводного корабля «Уфа» по традиции привязано к одному из городов, с которым Петербург связывают долгая история, а также взаимопомощь во времена Великой Отечественной войны.

Начальник генштаба ВМФ России Александр Носатов подчеркнул, что новая подлодка сочетает в себе лучшие инженерные решения и инновации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в феврале глава Минобороны Росси Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о выдворении подлодки, обнаруженной во время учений на Тихоокеанском флоте в районе острова Урун.