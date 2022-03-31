Безработные получат по 12 792 рубля. ПФР рассказал, как получить деньги

Люди, которые не имеют работу могут получить солидную выплату в размере 12 тыс. 792 рублей. В Пенсионном Фонде России объяснили, что необходимо делать для того, чтобы получить денежные средства.

В Фонде также поведали, кому полагаются дополнительные денежные выплаты почти в 13 тыс. рублей, передают Вести: «Приморье».

Стоит отметить, что размер, а также время выплаты, на которое назначается пособие по безработице, будет зависеть сразу от нескольких причин.

Во-первых, важную роль играет вопрос, по какой причине россиянин потерял свою работу. Во-вторых будет учтен трудовой стаж гражданина, а также заработная плата, получаемая на последней месте работы и возраст безработного.

Если судить по общему правилу, то пособие выдается в процентном соотношении к среднему доходу на последнем месте трудоустройства.

Так первые три месяца человек получает 75 процентов, а затем, следующие три месяца — по 60 процентов. Однако люди, находящиеся в фазе предпенсионного возраста, которые оказались без постоянного места работы, могут рассчитывать на получение пособия и дольше. Первые три месяца это также по 75 процентов, затем же в течение четырех месяцев по 60 процентов, а далее, до 24 месяцев, по 45 процентов от их среднего заработка.

Самым максимальный размером пособия в настоящий момент является выплата в 12 тыс. 792 рубля ежемесячно. Такую сумму человек получает первые три месяца безработным, в том числе и люди предпенсионного возраста.

Стоит добавить, что время выплаты денежного пособия по безработице, не прерывает трудового стажа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ПФР сообщил важную новость для россиян, имеющих минимум 13 лет стажа. Для таких россиян с 2022 года действует новый порядок. Он довольно сильно облегчит людям жизнь.