ПФР сообщил важную новость для россиян, имеющих минимум 13 лет стажа

ПФР сообщил важную новость для всех граждан из РФ. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

ПФР сообщил важную новость для всех граждан из РФ. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Жителей России, которые имеют, как минимум, 13 лет стажа, ждет важное изменение.

Для таких россиян с 2022 года действует новый порядок. Он довольно сильно облегчит людям жизнь. Об этом сообщает Primpress.

Имеется в виду оформление страховой пенсии по старости. Так, до этого, гражданам приходилось лично относить заявление. Теперь же пенсия может назначаться даже без личного присутствия человека.

«Автоматом» страховые пенсии начисляются тем людям, которые до этого подали через портал Госуслуг заявление. Также необходимо дать свое согласие на назначение выплаты в упрощённом порядке.

Назначаться пенсия будет на основании накопленного стажа и пенсионных баллов, имеющихся у Пенсионного Фонда.

В Фонде добавили, что в этом году для назначения страховой пенсии по старости необходимо иметь не менее 13 лет стажа и, как минимум, 23,4 пенсионных балла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам с детьми ПФР перечислит по 10 тыс. рублей с 25 марта.