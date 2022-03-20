Россиянам с детьми ПФР перечислит по 10 тыс. рублей с 25 марта

Россиянам с детьми ПФР перечислит по 10 тыс. рублей с 25 марта
Семьи с детьми могут получить 10 тыс. рублей. Фото: Pixabay

Стало известно, кто из жителей России может претендовать на выплату.

Как передает PRIMPRESS, гражданам поведали, кто в состоянии рассчитывать на сумму в размере 10 тысяч рублей уже менее чем через неделю.

Пенсионный Фонд России будет перечислять денежные средства при нескольких условиях. Во-первых, это касается лишь тех родителей, у которых родился второй ребенок после 1 января 2018 года.

Во-вторых, деньги получат только те семьи, у которых средний доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов, которые установлены в регионе, где проживают потенциальные получатели выплаты. К слову, в среднем по России речь идет о сумме в 25 тысяч рублей.

Денежные средства начнут поступать уже с 25 марта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центробанк предупредил россиян о новых комиссиях с 18 марта.

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