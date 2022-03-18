Центробанк предупредил россиян о новых комиссиях с 18 марта

Альфа-банк уже заявил о возвращении комиссии за пополнение карт через приложение других банков, сославшись на нестабильную экономическую ситуацию. Фото: pixabay.com

Альфа-банк уже заявил о возвращении комиссии за пополнение карт через приложение других банков, сославшись на нестабильную экономическую ситуацию. Фото: pixabay.com

До недавних пор услуга у многих банков была бесплатной.

Речь идет о переводах денежных средств с карты одного банка на карту другого. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Держателей банковских карт предупредили о новых денежных списаниях. Теперь некоторые банки вновь будут взимать комиссию за перевод с одного счета на другой.

Имеется в виду операции по стягиванию средств через приложения другого банка. Жители России используют эту услугу, когда у них есть счета сразу в нескольких банковских организациях. Так, когда на одну карту, например, приходит зарплата, на другую — социальные выплаты. Пользователь может специально переводить деньги с одного счета на другой для более выгодных транзакций или для получения бонусов.

Для этого можно подключить функцию автоматического перевода денежных средств из одной банковской организации в другую в установленное время. Ранее услуга была бесплатной. Теперь же ситуация изменится. Размер комиссии пока не озвучивается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ЦБ рассказали, что российские резиденты смогут расплачиваться рублями и валютой.