В ЦБ рассказали, что российские резиденты смогут расплачиваться рублями и валютой

Резиденты Российской Федерации смогут приобретать товары за рубежом за рубли валюты, оплачивать коммунальные платежи, обучение и другие нужды.
В Банке России сообщили, что резиденты РФ смогут расплачиваться рублями и валютой. Указ президента страны Владимира Путина не устанавливает запрет на осуществление таких платежей. Об этом сообщают РИА Новости.
«Указ не устанавливает запрет на осуществление резидентами платежей в пользу нерезидентов как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте на указанные цели», — утверждает ЦБ.
Таким образом, регулятор пояснил, может ли быть осуществлена покупка резидентами товаров и услуг за границей, в том числе оплата коммунальных платежей за недвижимость, находящуюся за рубежом, оплата обучения и медицинских услуг.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в условиях западных санкций и ответных контрсанкций со стороны Российской Федерации граждане все еще могут пользоваться смартфоном для оплаты, а также переводить средства за границу.