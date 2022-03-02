В ЦБ рассказали, что российские резиденты смогут расплачиваться рублями и валютой

В ЦБ рассказали, что российские резиденты смогут расплачиваться рублями и валютой
В ЦБ рассказали, что российские резиденты смогут расплачиваться рублями и валютой. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Резиденты Российской Федерации смогут приобретать товары за рубежом за рубли валюты, оплачивать коммунальные платежи, обучение и другие нужды.

В Банке России сообщили, что резиденты РФ смогут расплачиваться рублями и валютой. Указ президента страны Владимира Путина не устанавливает запрет на осуществление таких платежей. Об этом сообщают РИА Новости.

«Указ не устанавливает запрет на осуществление резидентами платежей в пользу нерезидентов как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте на указанные цели», — утверждает ЦБ.

Таким образом, регулятор пояснил, может ли быть осуществлена покупка резидентами товаров и услуг за границей, в том числе оплата коммунальных платежей за недвижимость, находящуюся за рубежом, оплата обучения и медицинских услуг.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в условиях западных санкций и ответных контрсанкций со стороны Российской Федерации граждане все еще могут пользоваться смартфоном для оплаты, а также переводить средства за границу.

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