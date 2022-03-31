У главы ЦРУ подтвердили COVID-19 после встречи в Байденом

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс получил положительный результат теста на COVID-19 после встречи с президентом страны Джо Байденом.
Как сообщает Associated Press (AP), прошедший вакцинацию Бернс присутствовал на встрече с президентом, они соблюдали социальную дистанцию. Через день после встречи директор ЦРУ получил положительный тест на ковид.
У Бернса проявились легкие симптомы заболевания. В настоящее время он продолжает работать из дома. Через пять дней и после получения отрицательного результата анализа он вернется к работе в офисе.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ВОЗ предположили, что коронавирус будет последней пандемией в истории человечества.