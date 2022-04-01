В Петербурге после реконструкции открыли вестибюль станции «Технологический институт 1»

Реконструкция на станции «Технологический институт-1» началась два года назад. Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Реконструкция на станции «Технологический институт-1» началась два года назад. Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

В Петербурге 1 апреля в семь утра после реконструкции открылся наземный вестибюль станции метро «Технологический институт 1». Он работает и на вход, и на выход.

На вход вестибюль работает с семи утра до 20:00, на выход – с семи утра до 20:10. По воскресеньям и праздникам вестибюль будет закрыт.

Реконструкция на станции «Технологический институт-1» началась два года назад — в апреле 2020 года. Там появились четыре новых эскалатора вместо трех старых.

Напомним, ранее стало известно, что власти Петербурга деньги, выдеенные на строительство новой Красносельско-Калининской ветки метро, а это 300 млн рублей, решили перенаправить на ремонт эскалаторов Техноложки. Проект перераспределения был опубликован на портале антикоррупционной экспертизы.

В частности, предполагалось потратить 309,9 млн рублей на строительство участка «коричневой» ветки от станции «Казаковская» до «Сосновой поляны». В итоге 302 млн перешно перенаправить на замену эскалаторов на станции «Технологический институт-1».

Еще 8 млн пойдут на работы по демонтажу в депо «Южное».

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что из-за роста цен на материалы подорожало строительство метро Петербурга.